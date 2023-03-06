Доллар подорожал почти на 2 тенге в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара немного вырос после резкого падения на прошлой неделе. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент стоимость американской валюты составила 432,88 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара подрос на 1,77 тенге.

Отметим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 430,5-435 тенге, продажа – 438,5-440,3 тенге;

покупка – 430,5-435 тенге, продажа – 438,5-440,3 тенге; в Алматы: покупка – 430,5-436 тенге, продажа – 437-441,5 тенге.

Кроме того, согласно информации с сайта Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по таким ценам:

в Астане: покупка – 430-436,5 тенге, продажа – 439-444 тенге;

покупка – 430-436,5 тенге, продажа – 439-444 тенге; в Алматы: покупка – 435-436 тенге, продажа – 440,5-442 тенге.

Напомним, что в четверг, 2 марта, курс доллара обвалился почти на 6 тенге в Казахстане. Укрепление нацвалюты объясняли в Нацбанке.

В пятницу американская валюта в казахстанских обменниках также продолжила дешеветь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011924-dollar-podorozhal-pochti-na-2-tenge-v-kazahstane/