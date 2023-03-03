Доллар продолжает дешеветь в обменниках Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанских обменниках наблюдается падение стоимости американской валюты – в некоторых пунктах обмена доллары продают по 434,5 тенге, такие данные приводит сайт Kurs.kz.

Купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно:

в Астане: покупка – 431-434 тенге, продажа – 436-440 тенге;

покупка – 431-434 тенге, продажа – 436-440 тенге; в Алматы: покупка – 432-434 тенге, продажа – 437-439 тенге;

покупка – 432-434 тенге, продажа – 437-439 тенге; в Шымкенте: покупка – 430-433,2 тенге, продажа – 434,5-436 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 427-429 тенге, продажа – 434-434,5 тенге;

покупка – 427-429 тенге, продажа – 434-434,5 тенге; в Алматы: покупка – 427-434 тенге, продажа – 434-438,5 тенге;

покупка – 427-434 тенге, продажа – 434-438,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 427-429 тенге, продажа – 434-434,5 тенге.

До данным Нацбанка, официальный курс доллара в Казахстане в настоящее время составляет 465,69 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже KASE один доллар оценивается в 435,53 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара обвалился почти на 6 тенге в Казахстане. Укрепление нацвалюты в последние дни объяснили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011639-dollar-prodolzhaet-deshevet-v-obmennikah-kazahstana/