Курс доллара просел в Казахстане: с чем может быть связано укрепление тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Нацбанке прокомментировали ситуацию с курсом доллара в Казахстане – по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты просел почти на 6 тенге.

Напомним, в обменных пунктах Казахстана 2 марта с утра значительно ослаб курс американского доллара. В некоторых местах стоимость покупки составляла 430 тенге и меньше. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты просел почти на 6 тенге и составил 435,69 тенге за единицу. При этом за последний месяц американская валюта подешевела уже на 24,83 тенге.

Между тем, телеканалу "Астана" в Нацбанке сообщили, что валютных интервенций они не проводили. В главном финрегуляторе страны напомнили, что НБ в валютной политике остается приверженным принципам свободного курсообразования.

"Национальный банк Республики Казахстан в валютной политике остается приверженным принципам свободного курсообразования. Курс тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов, при этом амплитуда его колебаний зависит от ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", – сообщили в Нацбанке.

Аналитики, как отмечают корреспонденты телеканала, внешних факторов для такого укрепления нацвалюты не видят.

Так, финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что тенге с начала февраля давал рост из-за налоговой недели. Что касается сегодняшней ситуации, то у эксперта две версии:

Нацбанк действительно отпустил отечественную валюту в свободное плавание. регулятор сменил тактику: с искусственного ослабления на укрепление.

"То, что происходит сегодня, не может объясняться рынком. Видимо, видя, что инфляция не спадает, видя, что мы продолжаем набирать темп роста цен, Нацбанк обещал не повышать ставку, применили инструмент понижения инфляции в виде курса. Если курс достаточно долго будет таким же, как сейчас или даже крепче, мы можем увидеть снижение цен", – заявил аналитик.

Ранее экономисты объясняли, почему в последнее время тенге стремительно укрепляется к доллару и рублю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011546-kurs-dollara-prosel-v-kazahstane-s-chem-mozhet-byt-svyazano-ukreplenie-tenge/