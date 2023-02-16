Глава Минторговли: Продукции достаточно, не надо паниковать

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Минторговли и интеграции в кулуарах сената заявил, что казахстанцам нет необходимости покупать лук и прочие товары мешками, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что к этому часу цены на многие продукты питания стабилизировались.

Между тем, он заявил, что, если бы не журналисты, казахстанцы и не узнали бы о ситуации с луком в стране.

"Но лука достаточно. Нет необходимости сетками покупать его. Можно, как ранее, покупать килограмм-два. К слухам присоединились спекулянты. Но цена на лук сейчас 130 тенге за кг. Пошел после этого разговор о низком качестве. Пошел, проверил – хорошее качество. Конечно, не без этого: встречается порезанный или гнилой лук. Но в целом, качество хорошее", – ответил министр.

В целом, по его словам, задача его ведомства в первую очередь не допустить дефицита, далее сделать цены стабильными. И третья, если получится, строить тренд на снижение.

"Нам надо дальше в феврале-марте дать тренд на снижение. Давайте объясним людям, что продукции достаточно, и не надо паниковать. У нас по основным видам питания – по 19 социально-значимым продуктам питания, мы готовы к любым неожиданностям. Никаких нет оснований для беспокойства. У нас продукции очень много. Сейчас идет экспансия продуктов со стабфондов по ценам, которые мы установили для акимата. Эти цены позволяют сбить инфляцию. Единственный тренд, который действует – это инфляционные ожидания населения. Ими пользуются трейдеры и перекупщики", – резюмировал глава Минторговли.

По его данным, из Пакистана в Казахстан ввезли уже две фуры с картофелем. К тому же запрещен экспорт лука. Сейчас ведутся работы по удешевлению риса. Этим непосредственно занимается аким Кызылординской области.

На прошлой неделе мы сообщали, что запасы овощей из резерва будут продавать в Казахстане для удержания цен. А на днях стало известно, что лук из стабфондов начали направлять в регионы Казахстана.

Напомним, в январе в Казахстане запретили экспорт лука, чтобы этого продукта хватило самим казахстанцам. Однако в Минторговли допустили, что лук из Казахстана могли вывозить по "серым схемам".

В начале текущего месяца в Казахстане предотвратили вывоз 23-х большегрузов с луком – машины направлялись в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009677-glava-mintorgovli-produktsii-dostatochno-ne-nado-panikovat/