Запасы овощей из резерва будут продавать в Казахстане для удержания цен

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах Казахстана. На этой неделе стартует разбронирование запасов социально значимых овощей из резервов социально-предпринимательских корпораций, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

На оперативном совещании, прошедшем 8 февраля под председательством зампремьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, акиматам была представлена схема разбронирования запасов социально значимых овощей.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций в первую очередь по луку, следом — по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализаций.

Подчеркивается, что они будут проводиться обязательно с использованием контрольно-кассовых аппаратов.

Продолжительность товарных интервенций планируется с февраля по апрель текущего года.

Одно из основных условий, как отмечается на сайте премьер-министра, – розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

По уточненным данным акиматов, озвученным вице-министром сельского хозяйства Багланом Бекбауовым, уровень запасов лука по стране составляет 130%, по картофелю – 118%, моркови – 103%, капусте – 74%.

Подчеркивается, что уровень запасов, рекомендованный МСХ регионам для закупа, рассчитан от потребности в межсезонье – он составляет 30% от четырехмесячного потребления городского населения.

Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.

"Премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто еще не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", – сказал Серик Жумангарин, обращаясь к руководителям акиматов.

Напомним, что в январе в Казахстане запретили экспорт лука, чтобы этого продукта хватило самим казахстанцам.

Позже в Минторговли допустили, что лук из Казахстана могли вывозить по "серым схемам". А в начале февраля стало известно, что в стране предотвратили вывоз 23-х большегрузов с луком – машины направлялись в Россию.

На днях глава Минсельхоза объяснил, почему в нескольких крупных супермаркетах Казахстана лук продается по 400 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008693-zapasy-ovoschey-iz-rezerva-budut-prodavat-v-kazahstane-dlya-uderzhaniya-tsen/