Стало известно, сколько денег получили казахстанские банки на льготное автокредитование

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Банкам второго уровня были выделены оставшиеся средства, предусмотренные для финансирования льготной программы автокредитования. О том, сколько денег было выделено банкам, рассказали в Фонде развития промышленности.

С 16 мая 2022 года у казахстанцев появилась возможность на льготных условиях купить новый автомобиль отечественной сборки в кредит. Основной бюджет программы был сформирован из собранного утилизационного сбора, а общая сумма достигла 100 млрд тенге.

Деньги были выделены нескольким банкам-участникам. Как отмечают в фонде, последние предусмотренные бюджетом 10 млрд тенге были выданы Евразийскому банку.

Таким образом, весь бюджет был распределен следующим образом:

АО "Евразийский Банк" – 35 млрд тенге;

АО "Банк ЦентрКредит" – 27,5 млрд тенге;

АО "Народный банк Казахстана" – 22,5 млрд тенге;

АО "Forte Bank" – 15 млрд тенге.

На сегодняшний день на льготный автокредит принято 31 538 заявок, из них одобрено 12 483 заявки на общую сумму 95,517 млрд тенге. Всего пока выдано 10 015 автомобилей на сумму 77,068 млрд тенге.

Больше всего заявок поступило из трех самых крупных городов Казахстана:

Алматы – 7 031 заявка;

заявка; Нур-Султан – 5 381 заявка;

заявка; Шымкент – 4 664 заявки.

Стоит отметить, что программа льготного автокредитования работает по "револьверной" схеме и рассчитана она на 30 лет. Это значит, что после израсходования всех выделенных бюджетных средств, программа не прекратит свое действие, а начнет работать за счет выплат по уже выданным кредитам.

Запуск револьверного механизма по программе льготного автокредитования планируется в сентябре текущего года, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам. Впрочем, перед тем как стать участникам данной программы, казахстанцам следует знать о некоторых ее нюансах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1984226-stalo-izvestno-skolko-deneg-poluchili-kazahstanskie-banki-na-lgotnoe-avtokreditovanie/