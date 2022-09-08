Повлияли ли пожары в Костанайской области на продбезопасность страны, рассказал Карашукеев

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Глава Министерства сельского хозяйства в кулуарах сената рассказал, повлияли ли на продовольственную безопасность пожары в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев заверил, что пожары не нанесли существенного урона фермерам.

"Во время пожара в Костанайской области, если и были пострадавшие посевы, то они незначительны. Мы сейчас ждем окончательных результатов комиссии, но это никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность", – отметил глава МСХ.

По его словам, как в Костанайской области, так и по Казахстану в целом на сегодняшнее утро порядка 60% от всех посевных площадей урожая уже собрали.

"Урожай собирается, потерь нет", – резюмировал он.

Ранее представители ведомства также сообщили, что лесные пожары в Костанайской области не нанесли значительного ущерба посевам сельскохозяйственных культур – массового уничтожения полей в результате ЧП не произошло.

Тем не менее, по подсчетам экологов, на восстановление экосистемы региона может уйти от 70 до 150 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986769-povliyali-li-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-na-prodbezopasnost-strany-rasskazal-karashukeev/