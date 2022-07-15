Минфин США исключил из санкционных списков казахстанскую "дочку" "Альфа-Банка"

Иллюстративное фото: alfabank.kz

Минфин США исключил из санкционного списка бывшую "дочку" российского "Альфа-Банка", акции которой выкупил казахстанский "Банк ЦентрКредит", сообщает "Интерфакс".

Соответствующее заявление американское ведомство распространило в четверг, 14 июля.

Что стало основанием для исключения банка из санкционного листа, не уточняется.

Напомним, "Альфа-Банк Казахстан" попал под американские санкции вместе с российским головным банком в апреле. После этого банк был вынужден ввести ряд временных ограничений.

Почти сразу после включения в SDN List "дочка" "Альфа-Банка" в Казахстане заявила о планируемой смене собственника и о проведении переговоров с рядом инвесторов.

В начале мая 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк Казахстан" приобрело АО "Банк ЦентрКредит". Тогда же был запущен ребрендинг компании - "Альфа-Банк" в Казахстане сменил название на Eco Center Bank.

Сейчас Eco Center Bank передает активы в пользу АО "Банк ЦентрКредит" в рамках предстоящего объединения двух банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978654-minfin-ssha-isklyuchil-iz-sanktsionnyh-spiskov-kazahstanskuyu-dochku-alfa-banka/