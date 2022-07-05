Два казахстанских банка обсудят возможное слияние в начале августа

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3 августа пройдет собрание акционеров АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank", на котором будет обсуждаться возможное слияние двух банков. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Отмечается, что о планируемом проведении собрания биржу уведомили представители "Eco Center Bank".

Встреча начнется 3 августа в 11:00.

На повестке дня общего собрания акционеров двух банков будут стоять следующие вопросы:

об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит");

об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит"), избрании ее членов;

о добровольной реорганизации АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") в форме присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит";

АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") в форме присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит"; об утверждении договора о присоединении АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит".

Напомним, что "Банк ЦентрКредит" приобрел 100% простых акций "Альфа-Банк" Казахстан. После ребрендинга последний стал называться АО "Eco Center Bank".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977132-dva-kazahstanskih-banka-obsudyat-vozmozhnoe-sliyanie-v-nachale-avgusta/