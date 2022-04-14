Ограничения на платежи и переводы в тенге ввел Альфа-Банк

Иллюстративное фото: alfabank.kz

Санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в отношении российского Альфа-Банка и его дочерних организаций, в том числе и в Казахстане, начнут действовать 6 мая 2022 года. На официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка появилась информация о работе банка в Казахстане.

Как отметили в АРРФР, указанный период, до 6 мая 2022 года, специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие.

"Все казахстанские банки имеют возможность работать с Альфа-Банком до даты вступления санкций и осуществлять переводы в пользу казахстанских клиентов банка.

До 6 мая и после эффективной даты вступления санкций клиентам "Альфа-Банк Казахстан" будут доступны операции в тенге и рублях: снятие наличных в банкоматах, переводы денег в тенге, оплата коммунальных услуг, мобильной связи и другие платежи за услуги.

"Альфа-Банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - говорится в сообщении АРРФР.

В настоящее время банк столкнулся с дефицитом ликвидности, связанным с одномоментными заявками по исполнению клиентских платежей и переводов, а также снятием средств клиентов.

С 7 апреля 2022 года "Альфа-Банк Казахстан" осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге.

В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте.

"Банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами. Для привлечения дополнительной тенговой ликвидности банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-Банк Казахстан" из санкционного списка", - пояснили в агентстве.

Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение Альфа-Банком своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

"По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты.

"Альфа-Банк Казахстан" также является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что обеспечивает сохранность средств физических лиц в пределах лимитов, установленных законодательством РК", - добавили в АРРФР.

В агентстве отметили также, что следят за ситуацией в банке и принимают соответствующие меры для поддержки устойчивости банка и защиты интересов его вкладчиков.

Напомним, вместе с Альфа-Банком под санкции попал и Сбербанк. Как он теперь будет работать в Казахстане, ранее разъяснили в финрегуляторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964976-ogranicheniya-na-platezhi-i-perevody-v-tenge-vvel-alfa-bank/