"Альфа-Банк Казахстан" сменил название

Иллюстративное фото: alfabank.kz

АО "Банк ЦентрКредит" приобрел 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK. Об этом сообщается на официальном сайте "Банка ЦентрКредит".

Официально банк будет называться АО ДБ "ECO BANK".

При этом, отмечается, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов. После завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень Банковских услуг.

На сайте сообщается, что сделка по приобретению АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан была профинансирована из собственных средств "Банка ЦентрКредит". Работа по ребрендингу уже запущена.

"Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки. За успешный результат благодарю всех участников этой сделки.

Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка.

Все это в дальнейшем поможет нам укрепить позиции и запускать новые удобные и простые банковские продукты для наших клиентов с выстраиванием долгосрочных и партнерских отношений", – сообщил председатель правления АО "Банк ЦентрКредит" Галим Хусаинов.

Отмечается, что для удобства клиентов на сайте BCC.KZ размещена информационная памятка в формате вопрос-ответ.

"В случае возникновения дополнительных вопросов следует обратиться по номеру 505 для физических лиц и 605 для юридических лиц", - добавили в сообщении.

Напомним, что о покупке казахстанского филиала "Альфа-Банка" "Банком ЦентрКредит" стало известно в конце апреля.

Позже сообщалось, что АРРФР выдал "Банк ЦентрКредит" согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО ДБ "Альфа-Банк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1968317-alfa-bank-kazahstan-smenil-nazvanie/