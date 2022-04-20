Банк ЦентрКредит покупает Альфа-Банк Казахстан

Фото: Альфа-Банк

АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" пришли к взаимному соглашению по вопросу покупки АО ДБ "Альфа-Банк", Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Банка ЦентрКредит.

Как говорится в сообщении на сайте, Банк ЦентрКредит станет новым акционером Альфа-Банк Казахстан, купив 100% простых акций.

АО "Альфа-Банк" полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из совета директоров.

После юридического завершения сделки Банк ЦентрКредит проведет ребрендинг банка.

Отмечается, что принятые меры поспособствуют выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.

Банк ЦентрКредит готов поддержать банк дополнительной ликвидностью за счет собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966040-bank-tsentrkredit-pokupaet-alfa-bank-kazahstan/