Около 400 млрд тенге недополучит Казахстан при приостановке работы КТК, заявил эксперт

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Какими последствиями грозит Казахстану приостановка экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, объяснил экономист Андрей Чеботарев.

Несколько дней назад стало известно, что российский суд назначил КТК наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. В самом консорциуме с решением суда не согласны и уже направили ходатайство для его отмены.

Между тем в Минэнерго Казахстана накануне сообщали, что, несмотря на постановление суда о временной остановке деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток, сейчас экспорт нефти ведется в штатном режиме.

Однако, если КТК все же придется приостановить экспорт нефти, последствия этого почувствует на себе каждый казахстанец. Об этом телеканалу "Астана" рассказал экономист Андрей Чеботарев.

По словам эксперта, через КТК экспортируется более 80% нашей нефти. Поэтому в случае приостановки его деятельности бюджет страны и Нацфонд недополучит миллиарды тенге.

"Потери Нацфонда можно оценить в 400 млрд тенге за один месяц простоя. Мы теряем будущие бюджеты. Мы берем деньги с Нацфонда. На текущий и следующий годы нам хватит того, что есть. Но если КТК будет стоять долго, и мы не будем транспортировать добытую нефть, мы рискуем будущими бюджетами", - предупредил Чеботарев.

Другими словами, Казахстану нечем будет доставлять свою нефть в Европу, да и хранить черное золото будет негде. Если только не найдут альтернативных маршрутов в обход КТК. Именно этим вопросом и поручил заняться президент - вчера Токаев провел совещание с участием руководства правительства, глав профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Во время совещания глава государства поручил разработать новые пути поставок отечественной продукции.

Позже пресс-секретарь президента пояснил, что никаких политических мотивов в планах по диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977484-okolo-400-mlrd-tenge-nedopoluchit-kazahstan-pri-priostanovke-raboty-ktk-zayavil-ekspert/