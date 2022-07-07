Пресс-секретарь Токаева о диверсификации поставок нефти: Никаких политических мотивов

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Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем опубликовал пост, в котором прокомментировал сегодняшнее совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала страны с участием президента.

В частности, он рассказал о планах по диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки.

"Со стороны журналистов поступают вопросы относительно проведенного сегодня главой государства совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности", - обратил внимание Желдибай.

Пресс-секретарь президента пояснил, что на совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма.

"Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - пояснил он.

Напомним, сегодня под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977400-press-sekretar-tokaeva-o-diversifikatsii-postavok-nefti-nikakih-politicheskih-motivov/