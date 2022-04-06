Пенсии и пособия для 4,2 млн получателей увеличат в Казахстане

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Заместитель премьер-министра по социальным вопросам в мажилисе сообщил, что 4,2 млн казахстанцев получат повышение пенсий и пособий, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов сообщил, что вчера, 5 апреля, на заседании Республиканской бюджетной комиссии правительством было одобрено принципиально важное решение – в связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10%, предусматривается дополнительно проиндексировать размеры пенсий и пособий еще на 4%.

"В совокупности это обеспечит рост всех соцвыплат на 9%, а солидарной пенсии на 11% по отношению к 2021 году.

Увеличение коснется 4,2 млн получателей соцвыплат. На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге", – пояснил он.

Напомним, что глава Миннацэкономики Казахстана Алибек Куантыров ранее комментировал вопрос о повторной индексации пенсий и пособий.

Также министр труда Серик Шапкенов высказался по вопросу снижения порогов достаточности для снятии пенсионных накоплений. Журналисты выяснили, на что чаще всего казахстанцы тратят свои пенсионные накопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963707-pensii-i-posobiya-dlya-42-mln-poluchateley-uvelichat-v-kazahstane/