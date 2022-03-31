Шапкенов высказался о вероятности снижения порогов достаточности при снятии пенсионных накоплений

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Глава Министерства труда и социальной защиты населения в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, не поступало ли предложений не увеличивать порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений для покупки жилья или на лечение, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов сообщил, что таких предложений не поступало.

"Нам предложений не поступало. Любое предложение Министерство рассмотрит, свою позицию предоставит", - заявил он.

Между тем, как отметил министр, на ситуацию по порогам достаточности нужно смотреть через разные призмы.

"Средства в ЕНПФ люди накапливают на свою достойную пенсию. Если мы будем отсюда снимать все деньги, то завтра человек, по достижении пенсионного возраста, выйдет на самую минимальную пенсию. Это разве правильно?

Поэтому Министерство труда, в первую очередь, будет защищать права будущих пенсионеров. Поэтому наша позиция такова, что когда человек достигнет пенсионного возраста, у человека должна быть адекватная к его заработку пенсия", - резюмировал министр.

Напомним, что в начале 2021 года казахстанцы получили возможность использовать свои пенсионные накопления для нескольких целей, таких как улучшение жилищных условий, лечение и другие.

Каждый желающий может снять сумму, накопившуюся сверх порога достаточности.

Тем не менее, в конце прошлого года было объявлено о повышении порогов достаточности почти в два раза. Казахстанцы выступили против этого решения, поэтому по указу президента было решено продлить действие старых порогов.

Срок их действия заканчивается уже завтра, 1 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962927-shapkenov-vyskazalsya-o-veroyatnosti-snizheniya-porogov-dostatochnosti-pri-snyatii-pensionnyh-nakopleniy/