Назван курс доллара и рубля в Казахстане на выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Национальный банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа представили курс американской и российской валют на 26-28 марта.

По данным из официального Telegram-канала Нацбанка, курс американской валюты составляет 494,16 тенге за единицу, а курс рубля - 5,04 тенге.

В то же время, по данным с сайта Казахстанской фондовой биржи (KASE), по итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,26 тенге.

Наблюдается также и снижение курса рубля. В настоящее время средневзвешенный курс российской валюты на KASE составляет 5,085 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Алматы продают доллары по 497,50-500 тенге за штуку, а покупают - за 490-493 тенге.

В Нур-Султане купить доллары в банках можно за 498-500 тенге, продать - за 490-493 тенге. Такие же цены актуальны и для Шымкента.

Напомним, что утром 25 марта на KASE наблюдалось укрепление национальной валюты.

Ранее сообщалось, что доллар резко подешевел после заявления Владимира Путина о том, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962177-nazvan-ofitsialnyy-kurs-dollara-i-rublya-na-vyhodnye/