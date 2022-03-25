Доллар снова подешевел на KASE

Иллюстративное фото: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

Тенге продолжает укрепляться: по итогам утренних торгов на KASE доллар подешевел еще на 1,24 тенге. Актуальные на утро 25 марта данные опубликовал официальный сайт Казахстанской фондовой биржи.

На утро 25 марта официальный курс доллара составляет 494,03 тенге за единицу. За сутки американская валюта потеряла в цене 1,24 тенге, а за месяц подорожала на 56,84 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники в В Алматы продают доллары по 496 - 500 тенге за штуку, а покупают за 490 - 492,5 тенге. В Нур-Султане купить доллары в банках можно за 496 - 500 тенге, продать - за 490 - 492,5 тенге. Такие же цены актуальны и для Шымкента.

В алматинских обменниках же, по данным портала Kurs.kz, купить доллары можно по 496 - 499 тенге, продать - по 490 - 493 тенге. Жители Нур-Султана могут купить американскую валюту по 494,8 - 498 тенге за единицу, продать - по 490 - 493 тенге за единицу. В обменниках Шымкента доллары продают по 497 - 498 тенге, а покупают - по 493 - 494 тенге.

Напомним, доллар резко подешевел после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа "недружественным странам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962082-dollar-snova-podeshevel-na-kase/