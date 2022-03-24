Курс доллара снизился на бирже до 495,43 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Согласно последним данным, опубликованным на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи, доллар продолжает дешеветь по отношению к тенге.

По состоянию на 15:40 24 марта, стоимость одного доллара составляет 495,43 тенге.

С 18 марта, то есть с момента последних торгов на KASE, доллар подешевел уже на 9,93 тенге. При этом за последний месяц доллар подорожал на 61,31 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня и обменники в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:

Алматы: доллары покупают по 490-500 тенге, продают - по 497-505 тенге;

доллары покупают по тенге, продают - по тенге; Нур-Султан: банки и обменники покупают доллары по 490-496 тенге, а продают по 499,5-502 тенге;

банки и обменники покупают доллары по тенге, а продают по тенге; Шымкент: покупают доллары по 490-496 тенге, а продают - за 499,5-502 тенге.

Кроме того, по информации сайта Kurs.kz, обмен доллара производится в обменных пунктах по следующим ценам:

Алматы: покупают "американец" по 490-494 тенге, продают - по 496-500 тенге;

покупают "американец" по тенге, продают - по тенге; Нур-Султан: покупают доллары по 489-495 тенге, а продают по 495-501 тенге;

покупают доллары по тенге, а продают по тенге; Шымкент: покупают доллары за 490-494 тенге, а продают - за 496-497 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961972-kurs-dollara-snizilsya-na-birzhe-do-49543-tenge/