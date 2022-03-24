Доллар подешевел на KASE почти на 4 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Утренние торги на KASE сегодня, 24 марта, завершились на отметке в 501,49 тенге за доллар. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Таким образом, с 18 марта, то есть с момента последних торгов на KASE, доллар подешевел на 3,87 тенге.

За месяц американская валюта выросла в цене на 67,37 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня в Алматы и Нур-Султане доллары продают за 504 - 512,5 тенге, покупают - за 498 - 506,5 тенге.

Обменники Алматы, как сообщает портал Kurs.kz, продают доллары по 505,5 - 509 тенге, а покупают - по 499,5 - 504 тенге за единицу.

В Нур-Султане купить доллары можно за 507 - 511 тенге, а продать - по 501 - 505 тенге за единицу.

В Шымкенте обменники продают доллары по 508 - 510 тенге, покупают в среднем - по 502 - 504 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961893-dollar-podeshevel-na-kase-pochti-na-4-tenge/