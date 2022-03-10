В Нацбанке объяснили, почему в Казахстане не фиксируют курс тенге к доллару

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В интервью МИА "Казинформ" глава казахстанского Нацбанка объяснил, почему в стране не фиксируют определенный курс тенге к доллару, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что фиксированный курс тенге уже пробовали использовать в Казахстане – это требовало больших расходов из золотовалютных резервов.

Он напомнил, что в 2014-2015 годах Казахстан потратил на это 35 млрд долларов, и все равно не смог удержать курс тенге.

Пирматов добавил, что некоторые эксперты преподносят фиксирование обменного курса как благо для бизнеса.

"В экспертных кругах фиксированный обменный курс преподносится как условие, когда бизнес может планировать свои инвестиции, расходы, доходы, и что это благо для бизнеса.

Бизнес всегда живет в условиях, когда много неопределенности: это не только обменный курс – это цены, инфляция, процентные ставки по кредитам, это сентимент ожидания и уверенность в завтрашнем дне. Обменный курс – это только один из факторов.

Если Нацбанк справится со своим мандатом, обеспечит ценовую стабильность в стране, у бизнеса наоборот было бы гораздо больше определенности.

Если население поверит, что НБ сможет удерживать инфляцию, произойдет заякорение инфляционных ожиданий, будет понятно, как будут вести себя цены, какая стоимость реальная денег", – заявил глава Нацбанка.

Также сегодня глава казахстанского Нацбанка объявил о том, что прежнее соотношение курса тенге и рубля изменится.

Напомним, что накануне Нацбанк и KASE заявили о изменении регламента торгов по паре "тенге-доллар". Сегодня сообщалось о снижении курса доллара к тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960109-v-natsbanke-obyasnili-pochemu-v-kazahstane-ne-fiksiruyut-kurs-tenge-k-dollaru/