Изменен регламент торгов по паре "тенге-доллар": Нацбанк и KASE сделали заявление

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный Банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа (KASE) сделали совместное заявление об изменении регламента торгов по валютной паре "тенге-доллар США" на 9 марта 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБК.

Так, сегодня, 9 марта, торги валютной парой "тенге-доллар США" откроются в 15:00 по времени Нур-Султана и состоятся в формате франкфуртского аукциона.

"Данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.

Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре "тенге-доллар США" будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце прошлой неделе официальный курс доллара вырос до 503,3 тенге, а в обменниках американская валюта подорожала до 525 тенге за единицу.

Казахстанская валюта значительно ослабла из-за введенных в отношении России санкций. Ранее экономисты объяснили, почему курс тенге так зависит от рубля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959780-natsbank-i-kase-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie-po-torgam/