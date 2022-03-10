Глава Нацбанка заявил, что привычный курс рубля к тенге изменится

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов в интервью МИА "Казинформ" заявил, что соотношение курса рубля к тенге, к которому казахстанцы привыкли за последние 6 лет, изменится – теперь прежние уровни этих валют не являются для Казахстана ориентиром, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Нацбанка попросили высказаться о "катастрофическом падении рубля" – Пирматов заявил, что из-за санкций рубль сейчас торгуется очень волатильно.

"Россия – наш ключевой торговый партнер, и изменение курса рубля к доллару влияет и на наш казахстанский тенге.

Технически что произошло: из-за санкций рубль торгуется на двух основных площадках – Московская биржа и "межбанк". К сожалению, там котировки разные, мы больше смотрим на Московскую фондовую биржу – там, где ликвидность есть.

Но даже с этим курсом рубля к доллару рубль торгуется на риск-сентиментах и нет никакого фундаментального анализа того, сколько он должен стоить. Это нормальная реакция рынка", – заявил глава НБ.

Он добавил, что тенге не должен таким же образом реагировать на курс рубля – волатильность тенге выросла, но по отношению к рублю она другого уровня.

По мнению Пирматова, привычное соотношение курса рубля и тенге теперь изменится.

"За последние 6 лет, начиная с 2016-го года, формировался определенный уровень, к которому мы все привыкли. С учетом того, что сейчас происходит, те уровни, которые мы наблюдали последние 6 лет, не являются для нас ориентиром.

Я думаю, тенге и рубль найдут какое-то другое равновесное значение с учетом того, как теперь будет меняться торговля между нами, как будут меняться потоки. Сейчас сложно сказать, где этот уровень будет", – сообщил глава Нацбанка.

Напомним, что сегодня доллар подешевел в Казахстане – итогом утренних торгов стал курс в 508,62 тенге за 1 доллар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960106-glava-natsbanka-zayavil-chto-privychnyy-kurs-rublya-k-tenge-izmenitsya/