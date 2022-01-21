Задержаны подозреваемые в разграблении акимата Алматинской области (видео)

Кадр из видео: ДП Алматинской области

В Талдыкоргане установили двух братьев, участвовавших в разграблении акимата Алматинской области. У задержанных изъяты похищенные принтеры, компьютеры, бытовая техника и туалетная бумага, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В качестве подозреваемых выступают двое жителей Талдыкоргана 24 и 28 лет, являющиеся друг другу родственниками.

Полицейские установили, что оба принимали участие в массовых беспорядках и последующем разграблении здания областного акимата.

"После предъявления доказательной базы подозреваемые сознались в совершении кражи. По месту их жительства изъята различная оргтехника в виде дорогостоящих компьютеров и принтеров, канцелярские изделия - степлеры, дыроколы, карандаши, ручки, стикеры, а также используемые в быту предметы - микроволновка, чайники, вплоть до моющих средств и рулонов туалетной бумаги. Причиненный ущерб пока подсчитывается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Задержанные помещены под стражу. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК (Кража).

Напомним, ранее были задержаны подозреваемые в разграблении ломбарда на рынке "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952314-orgtehniku-i-tualetnuyu-bumagu-izyali-u-zaderzhannyh-za-pogromy-v-akimate-almatinskoy-oblasti/