Токаев: Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: официальная страница Берика Уали в Facebook

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса заявил о том, что диверсифицированная экономика в стране так и не была построена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я, как глава государства, буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому над программой экономических реформ следует работать вместе.

Направление реформ задано - переход к рыночной, социально ориентированной и диверсифицированной экономике. Главный вопрос - кто оплатит этот переход.

Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома.

Первый - переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые реформы", - сказал Токаев.

Глава государства добавил, что финансирование преобразований осуществлялось за счет приватизации госимущества, оставшегося в наследство от советского прошлого. На этом "фундаменте", по его словам, "зародился новый класс отечественного предпринимательства".

"Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов. Экономика смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь - в добывающую отрасль и банковскую сферу.

Эти финансы питали казахстанскую экономику и придали ей стабильность и предоставили возможность выстроить социально ориентированное государство. Но за внешним благополучием мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие.

Мы стали менее мобильными в трансформации, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате, диверсифицированную экономику мы так и не построили", - подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня глава государства и фонд "Қазақстан халқына" раскритиковали сбор однодневных зарплат госслужащих в пользу фонда.

Кроме того, Токаев в ходе встречи с бизнесменами указал, что "разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня", а также обратил внимание на то, что "в Казахстане от экономического роста выигрывают ограниченные элитные группы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952310-tokaev-my-ne-zametili-kak-vneshnee-blago-prevratilos-v-syrevoe-proklyatie/