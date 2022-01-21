Токаев - бизнесменам: Принцип "зарабатываем здесь - тратим там" не имеет права на существование

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня в Нур-Султане президент Ксым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса. Во время встречи глава государства сделал акцент на необходимости инвестировать средства в отечественную экономику, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я неоднократно подчеркивал, все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестиционных обязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь идет о средствах отечественных компаний", - считает президент.

В этой связи глава государства обратился к бизнесменам.

"Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства именно в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь - тратим" там уже не имеет права на практическое существование.

Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - возврат капитала в страну, или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры. Такие механизмы применяются во многих странах мира, нам тоже следует двигаться в этом направлении.

Здесь необходимо понять, как вовлечь наши банки в эту работу. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке.

Что нужно поправить на рынке, чтобы наши банкиры начали выполнять свою прямую функцию - кредитовать реальные бизнес-проекты. Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952313-tokaev-biznesmenam-printsip-zarabatyvaem-zdes-tratim-tam-ne-imeet-prava-na-suschestvovanie/