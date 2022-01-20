Кредит до 10 млн тенге под 2% разрешат взять пострадавшему бизнесу в Алматы

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании актива по исполнению поручений президента о помощи пострадавшему бизнесу и развитию города заявил о льготном кредите до 10 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для поддержки пострадавших объектов малого и среднего бизнеса - продукт кредитования до 10 миллионов тенге на пополнение оборотных средств под 2% годовых на срок до 12 месяцев под залог или частичную гарантию СПК "Алматы", - заявил аким Бакытжан Сагинтаев.

Согласно озвученным ранее в акимате данным, предварительный ущерб бизнесу и госорганам от беспорядков в Алматы превысил 112 млрд тенге.

Вчера депутат мажилиса призвал правительство обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку по выплатам всех займов как для физических, так и для юридических лиц на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов.

Напомним, ранее в комитете госдоходов сообщили о приостановке проверок бизнеса в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1952084-kredit-do-10-mln-tenge-pod-2-razreshat-vzyat-postradavshemu-biznesu-v-almaty/