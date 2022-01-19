Дать бизнесу дополнительную отсрочку по кредитам и налогам предложил депутат

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Ерлик Омиргали просит правительство обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку всех займов как для физических, так и для юридических лиц на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Ерлик Омиргали озвучил соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова в ходе пленарного заседания палаты.

Он отметил, что трагические события начала января нанесли огромный ущерб предпринимателям.

"Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, варьируется от сотен тысяч до нескольких миллиардов тенге. Для многих этих потери совместимы с полным банкротством и перспективой всю жизнь работать на долги. В данный момент им поясняют, что необходимы какие-то экспертизы и алгоритмы действий, но ни у кого нет четкого понимания, что будет дальше и как сохранить бизнес. И каждый день промедления означает для предпринимателей новый ущерб и новые потери", - отметил депутат.

По его словам, НПП "Атамекен" вместо "практической помощи предпринимателям собирает какую-то статистику ущерба, которую и без них собирают управления предпринимательства и правоохранительные органы", а также выдают справки о форс-мажоре, который, согласно Гражданскому кодексу, не распространяется на денежные обязательства, а значит, от таких справок польза небольшая.

"Сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям – не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес. Иначе за что он платил, покупая страховку?

Нужны требования к правительству – за безопасность всегда должно отвечать государство, это основа общественного договора граждан с государством. Помогайте решать проблему, и не только с налогами, но и с другими обязательствами, которые возникли по вине госорганов, которые, как сказал президент, "проспали" нападение на наши города", - заявил парламентарий.

В связи с этим он предложил Агентству по финансовому мониторингу обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку всех займов как для юридических, так и для физических лиц на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов, с пролонгацией сроков займов, чтобы не увеличивать текущие выплаты по окончании отсрочки.

Указал он и на необходимость на этот же срок предоставить отсрочку по налогам и проработать вопрос о выдаче беспроцентных ссуд на проведение ремонтных работ в пострадавших от террора помещениях и жилье.

В понедельник замакима Алматы Ильяс Усеров на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города сообщил, что предварительная сумма ущерба бизнесу и госорганам в городе превысила 112 млрд тенге.

Ранее мы писали, как предпринимателям будут возмещать расходы из-за беспорядков и ЧП и за счет каких средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951902-dat-biznesu-dopolnitelnuyu-otsrochku-po-kreditam-i-nalogam-predlozhil-deputat/