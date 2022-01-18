В Комитете госдоходов сообщили о приостановке проверок бизнеса в Казахстане

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В Комитете госдоходов Минфина сообщили о том, что для поддержки казахстанских предпринимателей было решено приостановить проверки бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приостановление и отсрочка продлятся до 1 февраля наступившего года.

Это касается уже начатых и инициируемых налоговых и таможенных проверок. При этом новые проверки начинаться также не будут.

Под новую меру также попадают проверки таможенных и иных документов и сведений, начатых после выпуска товаров.

Исключение составят проверки, которые инициируются правоохранительными органами по заявлениям субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.

Помимо этого, до 1 февраля не будет проводиться камеральный контроль, а также по формирование уведомлений по камеральному контролю и уведомлений об устранении нарушений налогового законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951787-v-komitete-gosdohodov-soobschili-o-priostanovke-proverok-biznesa-v-kazahstane/