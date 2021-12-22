Глава "Отбасы банка" прокомментировала свой несбывшийся прогноз по пенсионным

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова прокомментировала озвученный ею ранее призыв не торопиться использовать пенсионные накопления на покупку жилья: она прогнозировала, что цены вернутся к прежним. Прогноз не сбылся – цены выросли, а порог достаточности в Казахстане поднимают, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты процитировали призыв главы "Отбасы банка" не торопиться с тратой пенсионных на жилье: "Надо просто выждать, цены вернутся к состоянию прошлого года".

Как итог, цены выросли еще больше, а многие казахстанцы едва не лишились возможности покупки жилья за счет пенсионных, потому что порог достаточности должен был вырасти с 2022 года.

Токаев дал казахстанцам запас в 4 месяца, продлив возможность использования пенсионных по старому порогу до 1 апреля.

Ибрагимова заявила, что ее советом подождать мало кто воспользовался.

"Я не отказываюсь от своих слов. Я считаю, что люди, которые оставили деньги в ЕНПФ, тоже приняли мудрое решение. Надо смотреть на ситуацию каждого человека: если это было ваше первое жилье, конечно, нужно было его приобрести.

Но, посмотрев на возрастную структуру наших вкладчиков, мы увидели, что большинство покупало вторую или третью квартиру. Большинству тех, кто осуществил полный выкуп, было старше 45 лет.

Все-таки я считаю, что многим из них надо было задуматься и передать (деньги - прим. ред.) в инвестиционное управление, приобрести пенсионный аннуитет или позаботиться о своем будущем.

Что касается молодых семей – да, наверное, им нужно было поторопиться. Как показывает статистика, мало кто воспользовался моим советом. Большинство людей на сумму в 1,7 трлн тенге фактически свои деньги уже использовало", - заявила глава "Отбасы банка".

Если верить новому прогнозу главы "Отбасы банка", выросшие цены на жилье больше не упадут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948008-glava-otbasy-banka-o-svoem-sovete-zhdat-snizheniya-tsen-na-zhile-molodym-semyam-nado-bylo-toropitsya/