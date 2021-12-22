Самое дорогое жилье с использованием пенсионных купили за 162 млн тенге в Казахстане

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О самой крупной сделке с использованием излишних пенсионных накоплений рассказала глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова – казахстанцы купили жилье премиум-класса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Количество сделок (по покупке жилья в Казахстане – прим. ред.), которое было в 2021 году, намного больше, чем в прошлом. 179 тысяч сделок на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки – полный выкуп жилья.

Здесь интересно, что самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162 млн 400 тысяч тенге – это жилье премиум-класса.

Самая маленькая сделка – около 1 млн тенге, это могла быть сделка в сельской местности или в райцентре", – заявила глава "Отбасы банка".

При этом стоимость жилья в Казахстане, по словам Ибрагимовой, выросла. Эксперт считает, что на рост цен на недвижимость повлияло не только разрешение снятия излишних пенсионных – цены на жилье растут во всем мире.

"Много факторов сыграло – нельзя говорить, что только пенсионные повлияли. Рост цен на недвижимость происходит везде, плюс инфляционные процессы, которые дают рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Если посмотреть на стройматериалы – произошел рост цен двузначными цифрами на арматуру, бетон. Также происходит рост цен на оплату труда – резко повысились зарплаты крановщиков, увеличились запросы монтажников", – добавила Ибрагимова.

Ранее глава "Отбасы банка" рассказала, упадут ли цены на жилье в Казахстане с 1 апреля, когда повысится порог достаточности для снятия пенсионных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947990-samoe-dorogoe-zhile-s-ispolzovaniem-pensionnyh-kupili-za-162-mln-tenge-v-kazahstane/