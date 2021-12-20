"Это правильная мера": зампред Нацбанка высказался о повышении порогов достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов в кулуарах мажилиса прокомментировал повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.

Шолпанкулов отметил, что методология расчета порогов была разработана правительством. Ее основная задача состоит в том, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств для того, чтобы он мог получать достаточный уровень пенсии.

"Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел потому, что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, которая существенно повлияла на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост.

Это правильная мера. Я бы хотел сказать, что основная задача пенсионной системы - это сохранение системы и накопление для обеспечения пенсионных выплат для будущих пенсионеров.

Я считаю, что все акцентируется на том, что пороги должны быть достойными, чтобы он (пенсионер - прим. ред.) мог реализовать свои желания. Самая главная задача порога - это скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии", - пояснил он.

Шолпанкулов подчеркнул, что порог достаточности - это та сумма средств, которая должна быть на счете у гражданина, чтобы он мог получать пенсию.

"Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то, я считаю, что это некорректно. Суть пенсионной системы.

В государстве существует очень много программ (жилищных - прим. ред.) по поддержке как молодых, так и нуждающихся в жилье, в рамках которых они могут реализовать свое право.

У меня есть порог достаточности, но я его не сниму. Я предполагаю, что моя главная цель, чтобы я получал достойную пенсию", - резюмировал зампред Нацбанка.

Напомним, в начале месяца стало известно, что пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений вырастут почти в два раза – соответствующие изменения должны были вступить в силу с января 2022 года.

Однако вскоре свое несогласие с решением выразили как рядовые казахстанцы, так и опытные финансисты. Число заявок на снятие пенсионных накоплений также резко выросло.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности. Они будут увеличены лишь с 1 апреля 2022 года, а не с 1 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947545-porog-dolzhen-ostavatsya-zampred-natsbanka-vyskazalsya-o-povyshenii-porogov-dostatochnosti/