Министры высказались о росте цен на дизтопливо и уголь в Казахстане

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Цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Казахстане не будут регулироваться. Такое заявление сделал на заседании сената глава Минэнерго, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли депутаты сената.

"Отмечается заметный рост цен на ГСМ, резкие скачки цен на дизтопливо, особенно чувствителен для сферы общественного транспорта, сельхозпроизводителей и грузовых автоперевозок. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке угля. Цена на бытовой уголь выросла на 9% по причине роста тарифов на перевозку и электроэнергию", – заявила сенатор Ляззат Рысбекова.

По ее словам, ситуация усугубляется тем, что повышение цен на ГСМ и уголь влечет за собой повышение цен всех товаров.

Однако глава Министерства энергетики РК заявил, что цена на ГСМ не будет регулироваться.

"В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна причина – большая разница в цене по сравнению с соседними странами.

По цене сейчас мы системные изменения разрабатываем и самое главное здесь: первое – три НПЗ (нефтеперерабатывающих завода – прим. ред.) сейчас претерпевают плановые и внеплановые реконструкции, мы должны определить их сроки; второе – формирование нашей материально-технической базы, запаса; и третье – контроль ГСМ. В каждой нефтяной базе необходимо оборудовать соответствующим оборудованием.

Сейчас такие вопросы нами прорабатываются. И до конца года мы будем вносить соответствующие изменения", – пояснил Магзум Мирзагалиев.

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Бейбут Атамкулов, в свою очередь, прокомментировал ситуацию с ценами на уголь.

"Что касается цены на уголь – чтобы она не росла, мы предприняли ряд мер. С крупными товаропроизводителями угля составлены меморандумы. Мы договорились о конкретной цене – Каражыра, Богатырь и Шубаркуль. Цена – от 5200, самое дорогое – 5700 тенге будет за тонну.

А что касается спроса – от регионов 9,3 млн тонн на этот отопительный сезон был спрос. 8,8 млн уже отгружено. Вагоны предоставляются вовремя, подаются вовремя. Ситуация в регионах стабильная", – заверил он.

Ранее выяснилось, что цены на уголь в Казахстане выросли еще перед отопительным сезоном.

В начале ноября стало известно, что в стране резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Между тем в Минэнерго заявляли, что оснований и предпосылок для дефицита бензина в стране нет.

Топливный кризис в Казахстане комментировал и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что дефицит дизтоплива был создан искусственно.

А на прошлой неделе министр энергетики, министр финансов и министр внутренних дел Казахстана подписали совместный приказ, согласно которому в Казахстане вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942797-ministry-vyskazalis-o-roste-tsen-na-diztoplivo-i-ugol-v-kazahstane/