Бахытжан Сапиев возглавил отдел в Администрации президента
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Распоряжением президента Бахытжан Сапиев назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.
Согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.
Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.
1 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.
Как сообщали в Акорде, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента вошли:
- руководитель администрации президента;
- секретарь Совета безопасности;
- начальник канцелярии президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- отделы администрации президента.
Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:
- по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- по экономическим вопросам;
- по международным вопросам;
- по правовым вопросам;
- по вопросам науки и инноваций.
"Должности заместителей руководителя Администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации президента", - сообщали в пресс-службе президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037678-bahytzhan-sapiev-vozglavil-otdel-v-administratsii-prezidenta/