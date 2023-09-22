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Бахытжан Сапиев возглавил отдел в Администрации президента

Опубликовано:

Бахытжан Сапиев
Бахытжан Сапиев. Кадр из видео: astanatv.kz

Распоряжением президента Бахытжан Сапиев назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.

Согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Как сообщали в Акорде, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента вошли:

  • руководитель администрации президента;
  • секретарь Совета безопасности;
  • начальник канцелярии президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы администрации президента.

Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:

  • по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
  • по экономическим вопросам;
  • по международным вопросам;
  • по правовым вопросам;
  • по вопросам науки и инноваций.

"Должности заместителей руководителя Администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации президента", - сообщали в пресс-службе президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037678-bahytzhan-sapiev-vozglavil-otdel-v-administratsii-prezidenta/

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