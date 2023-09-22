Бахытжан Сапиев возглавил отдел в Администрации президента

Распоряжением президента Бахытжан Сапиев назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан, сообщает сайт Акорды.

Согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Как сообщали в Акорде, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента вошли:

руководитель администрации президента;

секретарь Совета безопасности;

начальник канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы администрации президента.

Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:

по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

по экономическим вопросам;

по международным вопросам;

по правовым вопросам;

по вопросам науки и инноваций.

"Должности заместителей руководителя Администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела Администрации президента", - сообщали в пресс-службе президента.