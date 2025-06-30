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    Политика

      Экс-министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков получил новую должность

      Опубликовано:

      Руслан Жаксылыков
      Руслан Жаксылыков. Фото: Минобороны РК

      Экс-глава Министерства обороны Казахстана Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщили в Акорде, распоряжением главы государства Руслан Жаксылыков был назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

      Напомним, 8 июня текущего года Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Его на посту главы министерства сменил Даурен Косанов.

      Вскоре после этого в СМИ появилась информация о задержании экс-министра. Позже сам Жаксылыков опроверг эту информацию, а в Генпрокуратуре не подтвердили информацию.

      Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны РК в январе 2022 года. В феврале 2024 года Токаев вновь переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК.

      В конце прошлого года Жаксылыков получил еще одну должность - он возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

      По данным с официального сайта Минобороны, Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен, Алматинской области. В 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1987 году.

      В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва. С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД Казахстана.

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