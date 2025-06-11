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    Политика

      "У нас таких сведений нет": Генпрокуратура об информации о "задержании" экс-министра обороны

      Опубликовано:

      Руслан Жаксылыков
      Руслан Жаксылыков. Фото: gov.kz

      Замгенпрокурора Асета Чиндалиева в кулуарах мажилиса спросили, действительно ли в отношении экс-министра обороны заведено дело, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Он же вчера сам дал комментарий. У нас никаких сведений нет, что какие-то дела есть, и еще что-то проводили. Я никакими такими сведениями (об обысках - прим.авт.) не располагаю", - сообщил Асет Чиндалиев.

      Отметим, вчера в некоторых СМИ появилась информация о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова.

      Позже сам Жаксылыков опроверг это.

      Напомним, что на днях Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Также мы писали, что Жаксылыкова на посту главы МО сменил Даурен Косанов.

      Отметим, Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны РК в январе 2022 года. В феврале 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК.

      В конце прошлого года Жаксылыков получил еще одну должность - он возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

      По данным с официального сайта Минобороны, Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен, Алматинской области. В 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1987 году.

      В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва. С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД Казахстана.

      С 2006 по 2007 года являлся заместителем командующего внутренними войсками МВД Казахстана. С 2007 по 2008 года - первый заместитель командующего внутренними войсками.

      С 4 сентября 2008 года Жаксылыков был командующим внутренними войсками МВД РК. С 22 января 2013 года - главнокомандующий внутренними войсками МВД РК. С 24 апреля 2014 года - главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

      С 29 сентября 2021 года по январь 2022 года занимал должность заместителя министра внутренних дел РК.

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