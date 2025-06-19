Назначен замакима Алматы

Назначен заместитель акима города Алматы - сегодня им стал Олжас Смагулов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города Алматы назначен Олжас Смагулов", - говорится в сообщении.

Сообщается,ч то Олжас Мухтарович окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.

В разные годы работал на руководящих должностях Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра.

В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.

С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии премьер-министра, советником премьер-министра.

С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.

Напомним, 24 мая, депутаты маслихата Алматы согласовали его кандидатуру на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.