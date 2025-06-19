Назначен замакима Алматы
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Назначен заместитель акима города Алматы - сегодня им стал Олжас Смагулов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.
"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города Алматы назначен Олжас Смагулов", - говорится в сообщении.
Сообщается,ч то Олжас Мухтарович окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.
Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.
В разные годы работал на руководящих должностях Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра.
В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.
С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии премьер-министра, советником премьер-министра.
С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.
Напомним, 24 мая, депутаты маслихата Алматы согласовали его кандидатуру на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2257389-naznachen-zamakima-almaty/
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