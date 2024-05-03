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Аслан Абдраимов занял пост вице-министра водных ресурсов и ирригации

Опубликовано:

Аслан Абдраимов
Аслан Абдраимов. Фото: primeminister.kz

Аслан Абдраимов был назначен заместителем главы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Абдраимов Аслан Сабазович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта Primeminister.kz, Аслан Абдраимов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби. 

Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.  

С 2010 по 2024 годы являлся директором по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии".

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Возглавил ведомство Нуржан Нуржигитов, занимавший до этого должность акима Жамбылской области. В феврале этого года его переназначили на пост главы ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2095478-aslan-abdraimov-zanyal-post-vice-ministra-vodnyh-resursov-i-irrigacii/

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