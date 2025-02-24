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Рамиль Камалов назначен вице-министром по ЧС

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Рамиль Камалов
Рамиль Камалов. Фото: МЧС РК

Постановлением правительства Казахстана вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Рамиль Камалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Постановлением правительства РК вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Камалов Рамиль Фаткулович, ранее занимавший должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, Рамиль Камалов родился в 1976 году в Акмолинской области. Образование - высшее специальное.

В органах гражданской защиты Камалов с сентября 1993 года. Прошел путь от инспектора государственного пожарного надзора до председателя Комитета противопожарной службы.

Руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

В сентябре 2023 года мы писали, что Рамиль Камалов назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана.

Месяцем ранее стало известно, что Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, который работал на этом посту с осени 2023 года.

А в октябре прошлого года постановлением правительства Республики Казахстан Турсынбаев Кеген Ахметович также был назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2221251-ramil-kamalov-naznachen-vice-ministrom-po-chs/