Рамиль Камалов возглавил Комитет противопожарной службы МЧС

Рамиль Камалов назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Камалов Рамиль Фаткулович назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта ДЧС СКО, с 1993 по 1996 годы Рамиль Камалов являлся курсантом Павлодарского технического колледжа МВД РК.

С 1996 по 1998 годы был инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

С января по апрель 1998 года – инспектор государственного пожарного надзора пожарной части № 19 ГПС Акмолинской области.

Также в разные годы занимал должности:

инспектора пожарной части № 7 ГПС города Астаны;

старшего инженера пожарной части № 7 филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;

начальника пожарной части № 11 филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;

главного специалиста группы пожаротушения филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;

главного специалиста отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК;

начальника Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК;

замначальника ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК.

С июня 2017 года до настоящего времени был начальником Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.