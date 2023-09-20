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Рамиль Камалов возглавил Комитет противопожарной службы МЧС

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Рамиль Камалов
Рамиль Камалов. Фото: t.me/KZgovernment

Рамиль Камалов назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Камалов Рамиль Фаткулович назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта ДЧС СКО, с 1993 по 1996 годы Рамиль Камалов являлся курсантом Павлодарского технического колледжа МВД РК.

С 1996 по 1998 годы был инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

С января по апрель 1998 года – инспектор государственного пожарного надзора пожарной части № 19 ГПС Акмолинской области.

Также в разные годы занимал должности:

  • инспектора пожарной части № 7 ГПС города Астаны;
  • старшего инженера пожарной части № 7 филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;
  • начальника пожарной части № 11 филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;
  • главного специалиста группы пожаротушения филиала РГП "Өрт сөндіруші" города Астаны;
  • главного специалиста отдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК;
  • начальника Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК;
  • замначальника ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК.

С июня 2017 года до настоящего времени был начальником Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2028054-ramil-kamalov-vozglavil-komitet-protivopozharnoy-sluzhby-mchs/

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