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Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС

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Ерлан Нурпеисов
Ерлан Нурпеисов. Фото: t.me/KZgovernment

Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Нурпеисов Ерлан Садкенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, Ерлан Нурпеисов был назначен вице-министром по ЧС в сентябре 2023 года.

Он родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский технический институт МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером отделения службы подготовки и пожаротушения, пожарной техники и средств связи отдела противопожарной охраны УВД. 

С 1993 по 1997 год — инженер, старший инженер отдела организации пожаротушения Управления Государственной противопожарной службы при УВД ВКО.

С 1997 по 2000 год — старший инженер отдела материально-технического обеспечения Государственной противопожарной службы ВКО.

С 2000 по 2002 год — старший инженер отдела организации пожаротушения Оперативного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2002-2005 годах — главный специалист отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ оперативного управления главного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2005-2006 годах — заместитель начальника управления по координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций ВКО.

В 2006-2007 годах — заместитель начальника Департамента противопожарной службы ВКО.

С 2007 по 2012 год — начальник ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО.

В 2012-2018 годах — заместитель начальника ДЧС Алматы.

С 2018 по 2020 год — начальник ДЧС Алматинской области.

С сентября 2020 года и до того, как стать вице-министром, занимал должность начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2212773-erlan-nurpeisov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vice-ministra-po-chs/

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