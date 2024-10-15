Кеген Турсынбаев назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

Кеген Турсынбаев назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, постановлением правительства Республики Казахстан Турсынбаев Кеген Ахметович назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра, Кеген Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы служил в рядах Республиканской гвардии, пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

В 2020-2021 годы работал руководителем Департамента Комитета защиты прав потребителей по ВКО.

В 2021-2022 годы - начальник отдела Управления делами президента РК.

В 2022-2024 годы - занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК.

С апреля 2024 года по настоящее время - председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.