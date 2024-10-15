Кеген Турсынбаев назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям
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Кеген Турсынбаев назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, постановлением правительства Республики Казахстан Турсынбаев Кеген Ахметович назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации на официальном сайте премьер-министра, Кеген Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В разные годы служил в рядах Республиканской гвардии, пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
В 2020-2021 годы работал руководителем Департамента Комитета защиты прав потребителей по ВКО.
В 2021-2022 годы - начальник отдела Управления делами президента РК.
В 2022-2024 годы - занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК.
С апреля 2024 года по настоящее время - председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2174579-kegen-tursynbaev-naznachen-vice-ministrom-po-chrezvychaynym-situaciyam/
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