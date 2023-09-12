Ерлан Нурпеисов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК назначили нового вице-министра – им стал Ерлан Нурпеисов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Постановлением правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК", – говорится в сообщении правительства РК.