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Ерлан Нурпеисов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям

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Ерлан Нурпеисов
Ерлан Нурпеисов. Фото: t.me/KZgovernment

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК назначили нового вице-министра – им стал Ерлан Нурпеисов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Постановлением правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК", – говорится в сообщении правительства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036236-erlan-nurpeisov-naznachen-vitse-ministrom-po-chrezvychaynym-situatsiyam/

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