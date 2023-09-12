Ерлан Нурпеисов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК назначили нового вице-министра – им стал Ерлан Нурпеисов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"Постановлением правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК", – говорится в сообщении правительства РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036236-erlan-nurpeisov-naznachen-vitse-ministrom-po-chrezvychaynym-situatsiyam/