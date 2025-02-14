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Экс-министр энергетики возглавил Kazenergy

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Болат Акчулаков
Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Болат Акчулаков получил новую должность - он вновь возглавил Kazenergy, сменив на посту Магзума Мирзагалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что сегодня на внеочередном собрании Ассоциации Kazenergy, посвященном кадровым изменениям в руководстве, был избран новый председатель. В мероприятии приняли участие руководители компаний, входящих в состав Ассоциации.

Магзум Мирзагалиев, который был назначен советником главы государства, сообщил о прекращении своих полномочий на посту председателя и предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность.

"Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром", АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу Ассоциацию в качестве генерального директора, и его имя широко известно в профессиональной среде", - отметил Магзум Мирзагалиев.

Кандидатура Болата Акчулакова была единогласно поддержана всеми компаниями - членами Ассоциации.

Напомним, накануне распоряжением главы государства Магзум Мирзагалиев назначен советником президента Республики Казахстан.

Также вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника главы государства.

Должность советника президента Акчулаков занимал с апреля 2023-го. До этого он возглавлял министерство энергетики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2220869-eks-ministr-energetiki-vozglavil-kazenergy/