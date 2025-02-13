Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента.

Как указано на сайте Акорды, Акчулаков Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (Атырау).

Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, образовательный центр нефтегазовой промышленности.

Специализация — "Оценка контрактов на недропользование", "Экономика нефтедобычи".

Трудовую деятельность начал в 1994 году экономистом, главным экономистом Alem Bank Kazakhstan.

В разные годы работал в Центрально-Азиатском банке сотрудничества и развития, в "Казмунайгазе", в ННК "Казахойл", был финдиректором Commonwealth and British Services Ltd., в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

В 2011 году назначен президентом АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2012 по 2014 год — вице-министр нефти и газа.

2014-2017 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".

2016-2017 годы — генеральный директор Кazenergy.

В 2017- 2019 годы — вице-министр энергетики Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 годы работал генеральным директором ассоциации Кazenergy.

2019-2021 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".

С апреля 2021 по январь 2022 года — управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына".

С 2022 по 2023 год – министр энергетики РК.

Должность советника президента Акчулаков занимал с апреля 2023-го.

Отметим, сегодня Токаев подписал еще одно распоряжение – он назначил Магзума Мирзагалиева советником президента.