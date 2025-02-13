Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника президента
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента.
Как указано на сайте Акорды, Акчулаков Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (Атырау).
Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, образовательный центр нефтегазовой промышленности.
Специализация — "Оценка контрактов на недропользование", "Экономика нефтедобычи".
Трудовую деятельность начал в 1994 году экономистом, главным экономистом Alem Bank Kazakhstan.
В разные годы работал в Центрально-Азиатском банке сотрудничества и развития, в "Казмунайгазе", в ННК "Казахойл", был финдиректором Commonwealth and British Services Ltd., в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
В 2011 году назначен президентом АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
С 2012 по 2014 год — вице-министр нефти и газа.
2014-2017 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".
2016-2017 годы — генеральный директор Кazenergy.
В 2017- 2019 годы — вице-министр энергетики Республики Казахстан.
С 2019 по 2021 годы работал генеральным директором ассоциации Кazenergy.
2019-2021 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".
С апреля 2021 по январь 2022 года — управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына".
С 2022 по 2023 год – министр энергетики РК.
Должность советника президента Акчулаков занимал с апреля 2023-го.
Отметим, сегодня Токаев подписал еще одно распоряжение – он назначил Магзума Мирзагалиева советником президента.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2220374-tokaev-osvobodil-bolata-akchulakova-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta/