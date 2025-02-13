Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника президента

Опубликовано:

Болат Акчулаков
Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Болата Акчулакова от должности советника главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента.

Как указано на сайте Акорды, Акчулаков Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (Атырау).

Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, образовательный центр нефтегазовой промышленности.

Специализация —  "Оценка контрактов на недропользование", "Экономика нефтедобычи".

Трудовую деятельность начал в 1994 году экономистом, главным экономистом Alem Bank Kazakhstan.

В разные годы работал в Центрально-Азиатском банке сотрудничества и развития, в "Казмунайгазе", в ННК "Казахойл", был финдиректором Commonwealth and British Services Ltd., в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

В 2011 году назначен президентом АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2012 по 2014 год — вице-министр нефти и газа.

2014-2017 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".

2016-2017 годы — генеральный директор Кazenergy.

В 2017- 2019 годы — вице-министр энергетики Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 годы работал генеральным директором ассоциации Кazenergy.

2019-2021 годы — генеральный директор ТОО "Almex Petrochemical".

С апреля 2021 по январь 2022 года — управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Қазына". 

С 2022 по 2023 год – министр энергетики РК.

Должность советника президента Акчулаков занимал с апреля 2023-го.

Отметим, сегодня Токаев подписал еще одно распоряжение – он назначил Магзума Мирзагалиева советником президента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2220374-tokaev-osvobodil-bolata-akchulakova-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta/