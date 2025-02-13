Магзум Мирзагалиев вновь занял пост советника президента

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Согласно официальной информации, Мирзагалиев Магзум Маратович родился 7 ноября 1978 года.

В 1999 году окончил Университет "Туран", в 2003 году – Дипломатическую академию министерства иностранных дел. По специальности – экономист-международник.

Проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и стажировку в США и Малайзии.

С 2001 по 2004 год – инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 год – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству – руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 год – генеральный директор ТОО "ТенизСервис" акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2010 по 2012 год – управляющий директор АО "НК "КазМунайГаз".

С 2012 по 2013 год – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО "НК "КазМунайГаз".

С 2013 по 2014 год – вице-министр нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 год – вице-министр энергетики РК.

С 2019 по 2021 год – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2021 по 2022 год – министр энергетики РК.

К слову, Мирзагалиев уже занимал пост советника президента – с января по апрель 2022 года.

После ухода с этого поста он был назначен главой нацкомпании "КазМунайГаз". На этой должности Мирзагалиев проработал до мая прошлого года.

Напомним, сегодня Токаев освободил от должности советника президента Болата Акчулакова. Он занимал этот пост с апреля 2023-го.