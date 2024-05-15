Магзум Мирзагалиев освобожден от должности главы "КазМунайГаз"

У нацкомпании "КазМунайГаз" сменился председатель правления - Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд "Самрук-Казына".

Как сообщается на сайте фонда "Самрук-Казына", исполнение обязанностей председателя правления АО НК "КазМунайГаз" до проведения внеочередного общего собрания акционеров возложено на Асхата Хасенова.

Глава фонда Нурлан Жакупов поблагодарил Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ - эту должность он занимал с апреля 2022 года.

Согласно официальной информации, Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет Международного Бизнеса по специальности "Менеджмент".

Асхат Хасенов. Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

В 2006–2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.

С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Казахстана.