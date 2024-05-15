Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магзум Мирзагалиев освобожден от должности главы "КазМунайГаз"

Опубликовано:

Магзум Мирзагалиев
Магзум Мирзагалиев. Фото: primeminister.kz

У нацкомпании "КазМунайГаз" сменился председатель правления - Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд "Самрук-Казына".

Как сообщается на сайте фонда "Самрук-Казына", исполнение обязанностей председателя правления АО НК "КазМунайГаз" до проведения внеочередного общего собрания акционеров возложено на Асхата Хасенова.

Глава фонда Нурлан Жакупов поблагодарил Мирзагалиева за его работу на посту руководителя КМГ - эту должность он занимал с апреля 2022 года.

Согласно официальной информации, Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет Международного Бизнеса по специальности "Менеджмент".

Асхат Хасенов
Асхат Хасенов. Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

В 2006–2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.

С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2100827-magzum-mirzagaliev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-kazmunaygaz/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.