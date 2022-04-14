Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника Токаева

Магзум Мирзагалиев. Фото: ortcom.kz

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Должность советника президента Мирзагалиев получил в январе 2022 года. До этого назначения он возглавлял Министерство энергетики РК.

Отметим, что главой Минэнерго Мирзагалиев стал в сентябре 2021 года, а до этого, с июня 2019 года, он был министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.

В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности "экономист-международник", в 2003 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел по той же специальности.

Свой карьерный путь начал в 2000 году с должности ведущего специалиста отдела финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу.

В разные годы работал генеральным директором ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз", управляющим директором по сервисным проектам в "КазМунайГаз", также был заместителем председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "КазМунайГаз", вице-министром нефти и газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964951-magzum-mirzagaliev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-sovetnika-tokaeva/