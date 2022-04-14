Магзум Мирзагалиев стал главой нацкомпании "КазМунайГаз"

Магзум Мирзагалиев. Фото: primeminister.kz

Решением правления АО "Самрук-Казына" по согласованию с Администрацией президента и правительством Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент по связям с общественностью АО "Самрук-Казына".

Мирзагалиев Магзум Маратович родился 7 ноября 1978 года.

В 1999 году окончил Университет "Туран", в 2003 году - Дипломатическую академию министерства иностранных дел. По специальности - экономист-международник.

Проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова и стажировку в США и Малайзии.

С 2001 по 2004 год – инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 год – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 год – генеральный директор ТОО "ТенизСервис" акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

С 2010 по 2012 год – управляющий директор АО "НК "КазМунайГаз".

С 2012 по 2013 год – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО "НК "КазМунайГаз".

С 2013 по 2014 год – вице-министр нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 год – вице-министр энергетики РК.

С 2019 по 2021 год – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С сентября 2021 по 2022 год – министр энергетики РК.

С января 2022 года занимал должность советника президента Казахстана, от которой был освобожден сегодня распоряжением главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964986-magzum-mirzagaliev-stal-glavoy-natskompanii-kazmunaygaz/