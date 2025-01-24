Бывший аким Талдыкоргана получил новую должность

Распоряжением главы региона Асет Масабаев с 23 января 2025 года назначен заместителем акима Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По данным официального сайта ведомства, Асет Дуйсебекович родился в 1985 году, имеет высшее образование.

В 2008 году окончил Алматинский энергетический и телекоммуникационный институт по специальности "электрэнергетические системы и сети", в 2014 году - Академию экономики и права по специальности "финансы", а также Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2007 году электромонтером в АО "Алматы электрические станции".

За годы своей карьеры занимал различные должности: главный энергетик ТОО "Наз", технический директор ТОО "Алмаз и КЮС", ведущий специалист, начальник отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместитель акимов Жетысуйского и Медеуского районов Алматы, главный инспектор аппарата акима Алматы, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместитель, руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, аким Медеуского района Алматы, аким Талдыкоргана.

С 16 августа 2024 года и по настоящее время работал управляющим директором частной компании "ULKEN GROUP LTD".

Напомним, в марте 2022 года Асет Масабаев был назначен акимом Талдыкоргана. До этого он занимал пост акима Медеуского района Алматы.

30 июня 2023 года стало известно, что его освободили от должности акима Талдыкоргана.

В мае того же года сообщалось, что Асет Масабаев попал в реанимацию. Пресс-секретарь градоначальника рассказал, что акима доставили в больницу в рабочее время. Спустя несколько дней его состояние нормализовалось, поэтому его перевели в общую палату.

Позже сам чиновник объяснил, что была ишемическая атака, микроинсульт, но он идет на поправку.